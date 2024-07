Tänases Maalehes räägivad koolijuhid, et keeruline on leida just matemaatika- ja muusikaõpetajaid. Matemaatikud teostavad end tõenäoliselt mõnel muul ja tulusamal alal. Muusikaõpetajate põud on aga tekkinud sellest, et muusikakoolide lõpetajad suunduvad pigem erialaringidesse, kus lastel kirglikum huvi kaunite kunstide vastu. Sest laps, kes muusikat tõeliselt armastab, on ju palsam loomeinimese hingele.