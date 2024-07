JÄRELHÜÜE: Jaak Lõhmus unistab vaadata filme südaöise päikese valgel

Lõhmuke, Sa oled ikka üks paras vigurivänt, seikleja, rännumees. See vaim istub Sinu sees… Natuke oled ka too kass, kes kõnnib omapäi. Oh kuramus, Sul on ju kassiallergia. Ja nüüd niimoodi, Sa kõnnid meie juurest minema? Oled suvekodus ja siis haihtud lihtsalt õhku. Nädalapäevad tagasi kirjutasin Kairit Tsärole: „Saame kunagise Postimehe Kultuuri toimetusega jälle kokku. Muidu on nii, et meid varsti ei olegi enam. Vaatad paremale, vaatad vasakule: oot, kuhu tema kadus?“ Ja nüüd Sa oledki läind…