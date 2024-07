ANDMED | Kiskjate arvukus on rekordsuur, metskitse oma aastaga oluliselt vähenenud

Meie suurkiskjatest on karu arvukus püsinud paari aasta lõikes stabiilsena, kuid jätkuvalt on soovitatav küttida karu eeskätt kahjustuste ennetamise eesmärgil. Esmajärjekorras peaks tegelema just korduvalt kahjustusi tekitavate ja ebatavaliselt julge käitumisega loomade ehk nn nuhtlusisenditega. Hundi arvukus on aga taas oluliselt kasvanud ning kutsikatega hundikarju oli 2023. aasta sügisel 39 ja soe üldarvukus vahemikus 350−400 isendit. See on ka viimase 25 aasta rekord. Hundi tekitatud kahjustuste hulk on samuti suurenenud olulisel määral võrreldes eelneva aastaga. Arvukuse langetamiseks on soovitatav hundi küttimismahtu võrreldes eelmise aastaga tõsta.