Joonas Hellerma: me ei lähe tegema ühtki saadet nii nagu ikka. See oleks ka nende lõpp

Saadetesse inimeste leidmine on Hellerma sõnul omaette töö ja suur otsimine. „Kuidagi informatsioon liigub, ühed kontaktid viivad teisteni. Kahtlemata on toimetuse horisont liiga kitsas ning kunagi ei tea, millise kivi all on veel mõni inimene, keda oleks hea suurema publikuni tuua. Alguses olin ehk ise ka jäigem, aga ühel hetkel tuli minna suurde maailma ja end avada. Sellist saadet ei saa teha oma väikse kitsa sõpruskonnaga, tuleb olla professionaalsem.“