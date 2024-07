Tiina Reinart: sookvootide loogika on nagu rasedustesti võltsimine

Edaspidi tuleks ettevõtteil juhtkonnaliikme võrdseid kandidaate kaaludes valida see alaesindatu. Vabandust, aga ma naisena ei soovi saada ühtki positsiooni lihtsalt seepärast, et olen naine. Jah, ma tean – nüüd tuleb argument, et mehed ju saavad tihti bossiks seepärast, et nad on mehed. Aga olgem ausad, üldjuhul on nad karjääriredelil kerkimiseks veel midagi õigesti teinud. Kasvõi osanud end hästi müüa.