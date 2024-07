Turgudel on palju marjarõõmu, kui hinnasilti ei vaata

Marjad valmivad täpselt siis, kui need valmivad, sel aastal tavapärasega võrreldes paar nädalat varem. Ka maasikaaeg oli tänavu paar nädalat mullusest varasem ning käesoleval nädalal on lõppema hakkavate maasikate hind (keskmiselt 10 eurot/kg) koguni 40% kõrgem kui aasta tagasi samal ajal, mil maasikaid veel küllaga jagus. Eesti vaarikad maksavad sel nädalal keskmiselt 13,67 eurot/kg, mullu valmisid ja jõudsid need turgudele nädala jagu hiljem. Sama lugu on ka mustade ja punaste sõstardega ning karusmarjadega, mida sel aastal võib turult leida juba juuli teisel nädalal: punased sõstrad alates 4 eurot, karusmarjad ja mustad sõstrad 5 eurot kilogramm. Juba on müügile jõudnud ka metsmustikad hinnaga alates 8 eurot/kg.

Muidugi kipume me ka uskuma, et Eesti toit on puhtam, kuna sisaldab vähem väetisi ja pestitsiide. Eesti toiduga seob meid lisaks emotsioon – see on see toit, millega oleme juba lapsest saadik harjunud. Olgu selleks siis kartuli-tangupuder, mulgikapsad, hakklihakaste kartuliga, verivorst, kama või otse puu otsast nopitud ’Valge klaarõun’ (see olevat küll Läti päritolu), millest õunauss meile tuttavlikult vastu vaatab. Toit ja küllap ka kodune õunauss on osa meie identiteedist ja kinnitus sellele, et toit on puhas ega sisalda taimekaitsemürke (muidu oleks uss ju surnud).