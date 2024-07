ILMATEADE | Kogu Eestile on antud äikesehoiatus

Ennelõunal on Ida-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm, saartel ja Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sajab hoovihma, on äikest, pärastlõunal on hoogsadusid äikesega ka mandri kesk- ja põhjaosas. Õhtul jõuab Liivi lahelt uus sajuala Lääne-Eestisse ning laieneb mandrile ja saartele, on äikest ning kohati on sadu tugev. Puhub valdavalt kagutuul 5-10, puhanguti 13, läänerannikul kuni 15 m/s, äikese ulatuvad puhanguid üle 20 m/s, õhtul lõunakaare nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 24..30, rannikul ja sajupilvede all 20°C ümber.