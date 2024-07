Rein Sikk: tiskiradadel tuleks jagada teavet kohaliku kultuuri kohta

Õhus on maailmarekordi ootus, sest Eestis plahvatuslikult kasvanud diskgolfi harrastuse tulemina on meil ehk peagi kõige enam kettagolfi radu elaniku kohta. Praegu on neid üle maa lausa 212! Radadel, nii külades kui linnades asub umbes 2700 korvi ja neid kasutab ligi 30 000 tiskijat.