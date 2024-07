Spordiarst Gunnar Männik: tund trenni ei kompenseeri kaheksat tundi istumist

„Põhireegel on see, et tund istumist kontoritööl ning siis tuleb end liigutada,“ tõdeb Gunnar Männik. „Tavaline on aga see, et istutakse kogu päev ja siis minnakse õhtul trenni kaifi saama. Sellega aga ei kompenseeri päevast sundasendit ega paranda tehtud vigu. Igal juhul on vaja iga tunni järel end liigutada.“