Hübriidne Toyota Yaris on üks äärmiselt vahva sõiduriist. Väike, proovite te öelda. Jah, mitte suur, vastan. Tagaistmete lapse turvatooli paigutamine nõudis korralikku ja koordineeritud pingutust, aga kindlasti polegi see eelkõige lastega pere auto. See on üksi või siis kaksi elava inimese oma. Näiteks selle oma, kes armastab pikki otsi sõita. Särtsakalt liikudes, mõnusalt muusikat kuulates, rahakotti kütuse ostmisega mitte ülemäära kurnates. Lisaks on Yaris ka väga silmahakkava välimusega. Näiteks sinisena.