Argo Ideon: mis luksus? Kas lapsed peavad õppima nõukaaegsetes sarades?

„Haridusminister Kristina Kallas ütles, et Eestis ehitatakse luksuslikke haridushooneid ning liigsetele ehituskuludele soovib ministeerium piiri panna.“ (ERR.ee, 11.07) Kallas teatas küll ühismeedias, et see kriitika on suunatud riigi, mitte omavalitsuste poole.