See tähendab, et meie jääme kogu perioodiks madalrõhuala servaala mõjusfääri – algul lõunaserva, siis idaserva. Sagedasti on vihmahooge, eriti just päevasel ajal, öösel sajab hoovihma kohati. Päeval areneb üle Eesti rünksajupilvi, mis vihma annavad. Veidi hõredamalt, nõrgemalt ja vähem on vihmahooge saartel ning Lääne-Eestis. Pühapäevaks saab madalrõhuala energiat juurde ja siis sajab hoovihma üle Eesti, nii mõnigi vihmahoog on üsna tugev.