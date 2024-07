Tulevikusõdadega tegelevad kõik – tegeleme meie ja tegeleb NATO laiemalt. Ukraina praegune sõda on ikka selline vana kooli sõda, kus on mõned üksikud tehnoloogilised uuendused sees. Tegelikult käivad suurtükiduellid, rakettidega pommitamine, primitiivne üksteise mahanottimine. Olgu need siis sõdurid, kes omavahel lahingus, või tsiviilinimesed, kes kaugemal surma saavad.