On muidugi kena öelda, et keerulisel ajal „peabki kõigil natuke raske olema“. Kuid Eurostat näitab: aastatel 2010–2022 oli Eesti euroliidus esikohal üüri hindade tõusus (210%, ELi keskmine 18%) ja inflatsioonis (56%, EL 28%). Võib ju öelda, et meie palgad tõusevad samas ELi kiireimas tempos (nt 2. koht ELis, 8,8% 2022. aastal), kuid reaalpalka vaadates on seis väga nutune (2022. aastal viimane Euroopas, –9,3%).