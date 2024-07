Piret Hartman: uus valitsus kohaliku elu arvelt ei kärbi

Viimastel aastatel on regionaalne ebavõrdsus Eesti eri paikade vahel kasvanud. Meil on kohalikke omavalitsusi, kelle kasvutempo on kiirem ning võimekus inimestele teenuseid pakkuda suurem. Kuid on ka neid (üle 30 omavalitsuse 79st), kes oma rahaliste kohustuste kandmisega igapäevaste tulude arvelt enam hakkama ei saa. Just nendest muredest tingituna esitas Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) oma seitse soovitust koalitsiooni läbirääkimiste teemade hulka.