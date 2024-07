Spordikommentaator Margus Uba: Eesti naaseb olümpiamängudelt kolme medaliga!

Margus Uba sõidab täna Pariisi , et juba homme vahendada Eesti televaatajaile olümpiamängude avatseremooniat ning mõne päeva pärast kommenteerida kergejõustiklaste etteasteid. Uba lubab, et kuigi mänge näitavad kommertskanalid, ei riku reklaamipausid seekord elamust. Eesti sportlastelt ootab ta koguni kolme medalit.

Olümpiamängud on kohe algamas. Sul on au kommenteerida avatseremooniat. Kas see on tunnustus ja võrreldav näiteks sellega, kellel Eesti sportlastest on au kanda avatseremoonial Eesti lippu?