ÜLEVAADE | Mida teame seni julgeolekumaksust. Kas tõesti kaotab keskmine inimene 2000 eurot aastas?

Sellega on segadus veel suur ning rahandusministeerium pole valmis muudatusi selgitama. „Hetkel ei ole maksumuudatuste detailid veel teada. Uue valitsuse ja rahandusministri ametisse asudes selguvad alles kokkulepitud suunised, mille alusel tööle hakatakse ja siis selguvad ka arvutused ja prognoosid,“ vastas Maalehele ministeeriumi kõneisik.

Samas on ministeeriumil ikkagi juba olemas arvutused, mille järgi kavandatav uus 2% julgeolekumaks ning käibemaksu kasv mõjutavad 2026. aastal enim kõige vaesemaid inimesi. Madalaimas detsiilis ehk siis nende 56 000 Eesti leibkonna puhul, kelle tulud on kõige väiksemad, kahaneb sissetulek viidatud kahe maksu mõjul 3,4% võrra. Vaeste puhul on ka julgeolekumaksu mõju eraldiseisvana suurim.