Hannes Rumm: Lääne lollid ja Eesti targad. Sapiselt

Üks kogenud diplomaat kurtis hiljuti, et kui varem suhtusime me lääne partneritesse isegi siis viisakalt, kui nende tõekspidamised Eesti seisukohtadega ei kattunud, siis viimastel aastatel on tekkinud uus reaalsus. Isegi tipp-poliitikas ja peavooluajakirjanduses koheldakse välispartnereid nii, nagu ei sõltuks Eesti julgeolek ja majanduslik heaolu enam neist.