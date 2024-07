ILMATEADE | Äikeseline ilm jätkub mitmel pool tänagi

Nädal jätkub kuumalt

Kolmapäeval (24.07) on madalrõhuvööndi mõjul Eesti lääne- ja keskosas hoovihma võimalus ~75%. Ida pool on pilvi vähem ja ilm on peamiselt sajuta. Tuul on nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 14..19, päeval 20..25, ida pool kuni 28°C.

Neljapäeval (25.07) madalrõhuvöönd küll nõrgeneb, aga sajuhoogude tõenäosus on Eesti lääneosas ikka võrdlemisi suur (50-75%). Tallinn-Pärnu joonest ida pool on saju võimalus väike. Tuul on nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 14..19, päeval suuremal osal sisemaast 24..29, saartel ja rannikul, ka sajupilvede all kuni 21°C.

Reede (26.07) on hääbuvas madalrõhuväljas kohatiste hoovihmadega, püsib äikeseoht (saju võimalus 25%, Lääne-Eestis ~50% ümber). Tuul on võrdlemisi nõrk ning pöördub idakaarest läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 13..19, päeval 21..26, Ida-Eestis kuni 29°C.

Laupäeval (27.07) saab pisut mõjusamaks kõrgema rõhuga ala. Öö on olulise sajuta, päeval võib kohati hoovihma sadada (tõenäosus ~25% ringis). Tuul puhub läänekaarest ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 12..18, päeval 21..27°C.

Öö vastu pühapäeva (28.07) on kõrgrõhuala mõjul sajuta ja mõõduka lõunakaare tuulega. Päeval jõuab Skandinaaviasse madalrõhkkond ja laieneb üle Läänemere ning tõstab kagutuule tugevamaks. Andmed sajupilvede liikumise kohta ei ole veel piisavalt usaldusväärsed - vihm võib Lääne-Eestisse jõuda juba päeval või siis alles õhtul. Õhutemperatuur on öösel 11..16, rannikul kuni 19, päeval 21..25, Eesti ida- ja lõunaosas kuni 29°C.

Tallinn

Tallinnas sajab täna hoovihma, kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 2 m/s. Sooja on kuni 23 kraadi. Äikeseoht.

Tartu

Tartus on pilves selgimistega ilm. Õhtu hakul sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 3 m/s. Sooja on kuni 25 kraadi. Äikeseoht.

Jõhvi

Jõhvis päikseline ja soe ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul kuni 3 m/s. Temperatuur kerkib 26 kraadini.

Kuressaare