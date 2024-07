Sünoptik Kairo Kiitsak: soojast lähiajal puudust ei tule, ent vihma jagatakse väga ebaühtlaselt

Reedel on hääbuvas madalrõhuväljas jätkuvalt vihmahooge, kohati ka äikest ja tugevat sadu. Öösel on mitmel pool udu. Tuul on enamasti nõrk ja pöördub läänekaarde, äikese ajal on puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 13–19, päeval 23–28, Ida-Eestis kuni 30°, rannikul ja sajupilvede all kuni 21°.