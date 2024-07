Argo Ideon: küürust peab lõpuks lahti saama!

Maksuküüruga süsteem on ajale ammu jalgu jäänud. Võib-olla jah tehti see küür omal ajal eesmärgiga, et ühiskonna vaesemaid, nõrgemaid inimesi paremini toetada. Kuid millega on veidi enam kui 1200 eurot kuus teeniv inimene ära teeninud selle karistuse, et tema tulust hakatakse maha lõikama? Kas ta on siis rikas? Vaevalt küll.