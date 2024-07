Avatud taludesse tehti rekordarv külastusi: „Väga paljud lapsed keeldusid meie juurest koju minemast“

„Avatud talude päev on nagu laulupidu – seda teavad ja armastavad sama paljud eestimaalased ning väga suur osa meist on sellest südantsoojendavast üritusest osa saanud. See, et avatud taludesse jõuab nii palju inimesi, näitab, et ka Eestimaa linnainimeste side maaga on tugev ja huvi seal toimuva vastu suur. Samamoodi, nagu laulupeol liigub hea energia lauljate ja publiku vahel, niisamuti tunnevad avatud talude päeval ühesolemisest rõõmu nii talude eestvedajad kui ka nende külalised,“ rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Ministri öeldut kinnitavad Tartumaal asuva Agali talu perenaise Liia Krolli värskeid muljed: „Väga paljud lapsed keeldusid meie juurest koju minemast. Mitmel korral jooksid lapsed isegi parklast tagasi. Need hetked olid minule kui perenaisele rasked − ühelt poolt mõista vanemaid ja aidata laps teele asuma ning teisalt mõista last, miks peab tema ilus hetk nii ruttu läbi saama. Tõesti, inimestel oli tore! Täiskasvanud inimesed hüppasid heinarullidel nagu lapsed, silmad säramas, suu naerul ja kilked kõlamas. See on hetk, kus talu saab selle emotsiooni, et seda teekonda jätkata!“

Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats jagas, et esimese üleriigilise avatud talude päeva külastamine andis talle tõuke põllumajandusega alustamiseks. „Ma ei teadnud põllumajandusest varem mitte midagi,“ nentis Ats.

„Avatud talude päev on taludele aasta tippsündmus, milleks valmistutakse põhjalikult ette. See üritus on oluliselt tugevdanud Eesti toidutootmise kuvandit − külalised näevad, kuidas toidutootmine käib, ja mõistavad, et toidu taga on inimene,“ selgitas ta. „Üks piimatootja ütles mulle hiljuti, et kaalus, kas toidutootmine on ikka tema jaoks ning võib-olla on aeg lõpetada. Ta ütles, et pärast avatud talude päeva sai ta tagasi soovi ja tahte põllumajandusega jätkata, sest inimesed päriselt hoolivad sellest, mida me teeme,“ selgitas Kerli Ats.