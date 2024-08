Pompöössed ideed ehk majad, mis ei saanud kunagi teoks

Teatrisse minnes ületame teatava läve. Korrastame oma välimuse ning siseneme saali, kuna meil on selleks kokkuleppeline luba – pilet. See väike asi paberil või mobiilis eristab meid neist, kes jäävad väljapoole, ja määrab meid õhtu väljavalitute hulka... Umbes nii kirjeldab teatrimaailma filosoof Michel Foucault, kellele toetub Eesti teatrimajade arhitektuuri väljapaneku kuraator Karin Hallas-Murula. Teater on Foucault’ käsitluses üks „teistest ruumidest“, kuhu läheme otsima illusioone ja kompensatsioone. Osaliselt juhtub seesama ka näitusele minnes.