Maapere kujundab lihaveistega Lahemaa rahvusparki

Veiste karjatamist kureerivad 2023. aastal parima lihaveisekasvataja tiitli pälvinud Diana ja Arno Pärna. Nende kodu on Lahemaa rahvuspargi südames Võhma külas ajaloolises Sepa talu elumajas, mis on ehitatud 1863. aastal ja pererahval kaasaegseks renoveeritud.

Peremees Arno Pärna lisas, et kokku majandavad nad enam kui 500 hektaril. Pereettevõte OÜ Lahe Maamees kasutab 87 ha põldu koos niitudega, 60 hektaril kasvatatakse teravilja, umbes 200 ha on pärandkooslused, mida hooldatakse loomi karjatades, ülejäänud maadelt toodetakse veistele sööta.

„Eelmisel aastal oli meil niivõrd raske rohusööda varumise aasta, et me sügiseks ikkagi vähendasime karja,“ rääkis Diana Pärna ja tõdes, et nad olid valiku ees: kas toidavad oma lihaveiseid kehvemini, aga neid on rohkem; või valivad selle tee, et sööt on natuke parem, aga loomi vähem.