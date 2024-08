LUGEJA KÜSIB | Mida teha, kui eksmees ei taha korterist välja kolida?

„Endine abikaasa venitab korteri müügiga ja elab ise seal koos koeraga edasi, sest meid sõi ta välja. Olime sunnitud minu emaga oma kodust lahkuma. Nüüd on seis selline, et ta kord soovib korterit müüa ja Soome tagasi kolida, siis jälle, et ei lähe sellest korterist mitte kuskile – ja nii juba mitu korda. Äsja katkestas ta jälle korteri müügi. Olen sunnitud elama üürikorteris ja raha on vähe, maksan praegu osaliselt ka selle korteri eest, kus minu endine abikaasa sees elab. Palun andke nõu, mida ma pean tegema, et oma osa selle korteri rahast kätte saaksin,“ lisab lugeja.