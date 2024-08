FOTOD | Leidsin oma aiast Eestis seni nägematud lehetäid

Tänavune kiirustav aasta on toonud üllatusi ja mõjutab loodust. Näiteks jäid me lepatriinud äkki nii nälga, et sõid kõik lehetäid ära. Aga enne seda saabus Tartu teadlastelt kinnitus, et meie aias on end sisse seadnud lehetäid, keda pole Eestis kunagi varem nähtud.