Head (Linnu)teed, hea Arvo Valton!

Arvo Valton oli üks esimesi kirjanikke, kes mu jaoks inimese kuju sai. Kiiksuga, veidrad, põnevad lood, mis kooli ajal loetud, said järsku külge näo ja keha: imelik oli kogunisti toona hilisteismelisena Moskvas konnata, mil klassik muretult me kotihunniku otsas istus ja valvas, nagu polekski paremat teha, kui nolkide ja neidiste pagasihoidja ja teejuht olla. Muhe vennike, mul oli (on tänini) tunne, et ta veidike naerab kogu selle maailma ja siplemise üle. See huumoriga hoiak, iroonia, sarkasmgi, harjumus justkui kortsus kulmu alt lõbusasti torgata… Toredasti torisedes…