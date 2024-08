HEA TEADA | Kuidas valida viinamarjasorte ning millist hoolitsust viinapuud vajavad?

Lõikamiseks on mitmesuguseid mooduseid, paarkümmend võimalust ja kõik on õiged. Mõnikord ei saa inimesed hästi aru, millised väädid oleks õige lõigata, millised alles jätta. Roogojal valitakse igal taimel välja 3–4 hästi puitunud vääti ja need jäävadki alles. Igal aastal lõigatakse maha rohtsed osad ja need väädid kasvatavadki igal aastal marju. Kivistiku sõnul on ka see õige, kui üldse ei lõika, eriti kui viinamarju kasvatatakse haljastuse eesmärgil. Seega viinapuu tuleb maha istutada ning iga liigutuse eest, mille taime heaoluks teed, tänab ta sind suurema ja maitsvama saagiga.