Põhjaliku ülevaate viinamarjasortidest ja nende kasvatamisest andis Roogoja viinamarjatalu peremees Taavi Kivistik 2022. aasta Targu Talita oktoobrikuu ajakirjas. Tema sõnul tuleb sügisel ette võtta viinapuude lõikus. See peaks toimuma siis, kui saak on korjatud ja lehedki langenud, ehk tavaliselt oktoobris. Seda, kust lõigata, saab näha alles siis, kui oksad on puitunud ja lehed langenud.