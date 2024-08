Puust ja punaseks: kuidas arvutatakse hoiuseintressi?

Kahe järjestikuse kuuekuulise tähtajalise hoiusega teenitav intressitulu on täpselt sama suur kui ühe aastase hoiusega. Siin on aga oluline tähele panna kaht nüanssi. Esiteks kipuvad eri pikkusega tähtajalistele hoiustele pakutavad intressimäärad olema erinevad. Teiseks on intressimäärad pidevas muutumises – kui eelmisel aastal nägime, et iga paari kuu tagant sai hoiuse eest varasemast kõrgemat intressitulu, siis praegu liigub trend vastupidises suunas.