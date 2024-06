Häid ideid kalapüügiks veekogusid valides saab kalastuskaarti ostma minnes, sest seal on kirjas kõik jõed, kus kalastuskaarti on püügiks vaja. Enne kalaleminekut on vaja ka harrastuspüügiõigust. Mõlemat saab osta saidilt www.kalaluba.ee ning seal on kirjas ka kalastuseeskirjad.

Kevin Sepp