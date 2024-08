Tauno Vahter: oodates Ron Mossi. Üritusi on palju, suuri staare vähe

Ei ole kunagi neid oma suurte lemmikute hulka lugenud, kuid mul oli siiski kahju, et selline üritus ei toimunud Eestis. Kas on tegu lihtsalt ajutise tagasilöögiga või oleme uuesti teel ajastusse, kus peamegi leppima natuke väiksemate sündmustega, leigema vastukajaga üritustega ja pisut kustunud staaridega? On see üldse oluline?