ILMATEADE | Kas sügis juba käes? Augustikuu algus on vihmane ja jahe

Laupäeval (3.08) läheneb Soome poolt niiskust lisav madalrõhulohk ja vihmahooge on laialdaselt (saju tõenäosus ~75%). Läänekaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 11..15, rannikul kuni 18, päeval 18..22°C.

Pühapäeval (4.08) on Eesti kohal nõrgenev madalrõhuväli. Öösel võib üksikuis paigus veidi vihma tulla, päeval on taas laialdasemalt sajuhooge (saju tõenäosus 50-75%, saartel 25-50%). Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 10..14, rannikul kuni 18, päeval 19..23°C.

Uue nädala algul (5.08-6.08) püsib hoovihmadega ilm (saju tõenäosus Lääne-Eestis 25-50%, ida pool 50%, kohati kuni 75%). Puhub võrdlemisi nõrk loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösiti 10..14, rannikul kuni 18, päeval 19..24°C.

Kuuprognoos

Kuu keskmine õhutemperatuur on 15,8..18,0°C ja neisse piiridesse jääb ka selle aasta august. Ülekaalus on mõõdukas suvesoe – öine miinimum esialgu alla 10°C ei lange, päevasoe tiirleb paari-kolme kraadi ulatuses 20°C ümber. On ka üksikuid palavamaid päevi, mil õhutemperatuur tõuseb 25°C ümbrusse, kuid ekstreemset pikemaajalist kuuma praegune prognoospilt lõikuskuuks ei tõota. Vihmahooge on kuu kahel esimesel kolmandikul üsna sagedasti, aga sekka tuleb ka paaripäevaseid kuivi päevi. Esimene pisut kuivem aeg võiks olla pärast 5. augusti ja seejärel pärast 11. augusti ning nõnda edasi, mil ilmad on muutlikud- vaheldumisi on vihmahoogudega ja seejärel kuivemaid päevi.

Sademeid on kogu kuu lõikes normi piires, mõnes kohas enam (norm 72..91 mm), millest suurem osa langeb kolme esimese nädala jooksul.

Pärast 20. augusti tugevneb esmalt ida-, seejärel lõunapoolne kõrgrõhuala ja siis peab ehk pikemalt kuiva. Selgematel öödel võivad termomeetrinäidud siis 5°C ümbrusse langeda ja päikeselisematel päevadel 25°C lähedale kerkida.

Tallinn

Pealinnas on ilm pilves ja sajab nõrka vihma. Sooja tuleb kuni 20 kraadi. Puhub põhja- ja loodetuul kuni 4 m/s.

Tartu

Tartuski on ilm pilves ja hoovihmadega. Termomeeter püüab kinni kuni 21 kraadi. Puhub valdavalt loodetuul kuni 4 m/s.