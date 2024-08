Hanno Püttsepp: tervisekassal on kehtivas riigieelarve seaduses puudu ligi 150 miljonit eurot, vaja on reformi

Tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard kirjutas Maalehes, et järgmisel aastal on tervisekassal kehtivas riigieelarve seaduses puudu ligi 150 miljonit eurot, ning ütleb selgelt, et raha on juurde tarvis. Jah, Eesti tervishoiusektor vajab rahastusmudeli muutust, aga hädavajalik on ka mõtteviisi reform.