„Põhjuse optimismiks annab peaminister, kes on tulnud välja selge kliimakindla majanduse plaaniga. Oleme saanud ka noore hakkaja majanduse ja tööstusministri (Erkki Keldo -toim.), tööstus on pälvinud lõpuks tähelepanu ja see on kindlasti Eesti inimeste majandusliku heaolu alus,“ lisas ta.