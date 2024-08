Mis kasu on lätlased Eesti suveteatribuumist saanud?

Sellist suveteatrit, kus kolme kuuga esietendub üle 40 uuslavastuse nagu meil tänavu, lätlastel pole. Küll on neil Valmiera suveteatrifestival, kus seekord esietendus kolme päevaga kaheksa lavastust. Asjaosalised tunnistavad, et seda festivali innustas asutama Eesti suveteatri edu.