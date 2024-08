Näitlejate suvi Kiidjärvel: haagissuvila, hommikumantel, pikenev noorus ja mitte enam nii rohelised niidud

„Meid on tabanud publikumenu,“ ütleb viiendat suve Põlvamaal Kiidjärvel noorust pikendav Sepo Seeman – tänavu tänu lavastusele „Rohelised niidud“. Peale tema on selles Eesti Raadio Meeskvartetist rääkivas loos laval veel kaks tosinat näitlejat-muusikut-tantsijat. 15 000 tooli 14 etendusele on välja müüdud.