Viinamarju kasvatav agronoom valdab suurte saakide saladust

„Paljudel põldudel on tugevate vihmade ja tuultega viljad lamandunud,“ nentis KEVILI agronoom Meelis Värnik. Ta on viimastel päevadel üsna murelik olnud. Eelmise nädala pühapäevast on pea kõikjal Eestis iga päev sadanud ja kõik sajud suruvad vilja veel rohkem vastu maad.