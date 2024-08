Minu vend tegi mind oma korteri järelpärijaks, eelpärijaks märkis ta oma elukaaslase, kes muidu oleks pärast tema surma eluasemest ilma jäänud. Nii et mina päriksin alles siis, kui mõlemad on surnud. Samas ma ei soovi seda pärandit vastu võtta. Millal ma pean tegema pärandist loobumise avalduse, kas siis, kui vend sureb ja esimene pärija on tema elukaaslane? Või alles siis, kui sureb ka elukaaslane ja korter jääb tühjaks, uurib Maalehe lugeja.