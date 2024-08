Millises riigis avaldati esimene avalik ilmateade?

Kui kunagi ühelt tuttavalt küsisin, kas ta teab, mis asutus on Met Office, arvas ta, et see on ehk mõni meditsiiniga tegelev kontor USAs või Inglismaal. Olnuks aga küsitav kuidagi ilmavärgiga seotud, teadnuks ta kindla peale, et jutt käib maamuna tuntuimast ilmateenistusest, mis asub Suurbritannias.