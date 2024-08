ILMATEADE | Kõige tugevam äikesevihm tabab Eestit ööl vastu homset

Keskkonnaagentuur on nädalavahetuseks andnud hulgaliselt hoiatusi ning valmis tuleb olla tugevaks vihmaks ja tuuleks puhanguti kuni 20 m/s. On äikeseoht .

Laupäeval (10.08) liigub Skandinaavia keskosas tekkiv madalrõhkkond Põhjalahele ja selle lohk liigub üle Eesti. Kesköö paiku juba saartele tihe vihmasadu, mis hommikuks laieneb Tartu-Kunda jooneni ja päeval liigub edasi Peipsi taha. Ennelõunal on Lääne-Eestis vihmahooge harvemalt, kuid pärastlõunal sajab mandril tihedasti hoovihm, on äikest ja paiguti on sadu tugev. Ööpäeva jooksul lisanduv sajuhulk on Valga- Kunda joonest lääne pool 30..50 mm. Tuul pöördub öösel kagust lõunasse ja edelasse ning tugevneb, päeval edela- ja läänetuul tugevnemine jätkub - sisemaal puhanguti 14-17, saartel ja rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 17..21°C.