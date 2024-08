Ajakirjanikul on tihtipeale nii, et saad ühe veeru ja pead selle täis kirjutama. Kui on piisavalt palju aastaid seda tööd tehtud, siis paratamatult tekib aeg-ajalt tunne, et maailmas on juba liiga palju sõnu ja enamik neist võiks rahumeeles kirjutamata või ütlemata olla.