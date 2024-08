Autoettevõtete Liit selgitab, et viimaste aastate jooksul on oluliselt suurenenud digivahendite ja platvormide kasutamine bussides, mistõttu bussijuhtidel on vaja sõitjatega vähem suhelda. Seetõttu ei ole nii kõrge keeletaseme nõue liidu arust põhjendatud.

FOTO: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia