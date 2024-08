Raadiohääl Pille Minev lapsepõlvest Koplis: rusikavõitluse õppisin ma ikka juba pisikese tüdrukuna ära

Kui Pille Minev neljapäeviti kell 10 pärast hommikuprogrammi lõppu Star FMi stuudios kõrvaklapid peast võtab ja lauale paneb, istub ta bussi ja sõidab sõna otseses mõttes levist välja, oma maakoju. Läänemaal asuv kaluriküla on üks neid Eestimaa paiku, kuhu kiire ega ka aeglasem internet pole jõudnud ja kus muu maailmaga ühenduses olemiseks tuleb teha väljasõite levipiirkonda. Kes oleks osanud arvata, et eelmise sajandi naljad on veel nüüdki täiesti päevakohased!