Helga Kalm: Ameerika valimised pöörati otsekui pea peale

Esimene sõnum, millega Harris oma kampaanias välja tuli, oli ootuspäraselt „prokurör vs. kriminaal“. Kamala Harris töötas pikki aastaid California osariigis prokuröri ja peaprokurörina, seevastu Donald Trump on tänavu New Yorgi osariigis kriminaalasjas süüdimõistetud kurjategija. Kriminaalasi puudutas kampaania rahastamise reeglite rikkumist. Trumpile karistuse määramine lükati küll septembrisse seoses ülemkohtu vahepeal vastu võetud otsustega, mis tagavad presidendile senisest ulatuslikuma puutumatuse otsuste eest, mis on tehtud ametis olles. Ülemkohtu otsus mõjutab ka kaht teist kriminaalasja, mis Donald Trumpi vastu veel käimas on, lisaks otsustati juba üks asi lõpetada. Sõnum on aga selge: prokurör vs. kurjategija.