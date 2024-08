Argo Ideon: sinu finantsvabadus tähendab mõne teise jaoks, et ta peab tassima su kohvreid

Investeerimistarkus, oskus raha lugeda – kõik igati tarvilik. Põhiteadmised võiks saada juba kooliprogrammist, mitte jätta neid keskeas omandamiseks, et seminaride-koolituste ärisektor saaks harimatuid rohkem koorida. Kas tänapäeva koolilõpetaja ikka teab, et raha läheb käest lihtsalt, aga saabub hirmsa vaevaga? Kas neid on juba vaktsineeritud selle vastu, et esimese petusõnumi peale oma säästud pakiautomaati viia?