Ka ametlikult kinnitamata andmeteta on ilmne, et kolme aasta jooksul Euroopa eri piirkondades toimunud merealuse infrastruktuuri katkestusi on üha enam põhjustanud just tahtlik inimtegevus. Alates 2021. aastast on Euro-Atlandi piirkonnas aset leidnud kaheksa kahtlast kaablite katkemise intsidenti ja saabunud üle 70 teate ebaharilikult käituvate Venemaa laevade kohta kriitilise tähtsusega mereinfrastruktuuri läheduses.