„Paljud inimesed tunnetavad valitsust vaenlasena, kes kurnab rahvast,“ sõnas president. Tugevasti ja valjult öeldud, kuid ei saa eitada, et osa rahvast sedalaadi vaatepunkti jagab. „See on ohtlik areng,“ jätkas Karis oma mõtet ning keeruline on ka siin temaga vaielda.