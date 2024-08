KUULA | Kabiinijutud: Endiselt keerutad? Külva otse!

29. augustil korraldab eAgronom taas otsekülvi demopäeva, kus võtavad mõõtu 11 erinevat külvikut. Selleks, et saada demopäevast ja otsekülvamisest veidi rohkem sotti, on sel korral külalismikrofonide taga kohad sisse võtnud Crocus OÜ juht ja põllumeeste ühistu Kevili nõukogu esimees Andres Oopkaup ning vilunud „Kabiinijuttude“ kuulajatele tuttav eAgronomi nõustaja ja otsekülvi demopäeva peakorraldaja Erika Lõhmuste. Uurime lähemalt otsekülvamise teooriat ja praktikat, kellele ja kus see sobib, ning saame selgust, mida täpsemalt selleaastase otsekülvi demopäevalt oodata.