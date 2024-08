Metsareform keelab kaitsealadel lageraied ja seadustab puupõllud

Kliimaminister Yoko Alender ütleb, et kõigi nende seadustega antakse terviklik raamistik tuleviku käitumismudelile, kuidas Eestis loodusressursse edaspidi kaitstakse ning kasutatakse. Üks olulisi sätteid looduskaitseseaduse muudatustes on see, et pidevalt tuleb riikliku kaitse all hoida 30% maismaa pindalast, millest saab looduskaitsealuse maa puhul piltlikult öeldes nii põrand kui ka lagi.